Inflace v Česku klesla v lednu na 1,6 procenta, tedy nejnižší hodnotu za téměř deset let. S cenami hypoték to ale nijak nehnulo. Tam se dál sazby pohybují kolem pěti procent, což autoři Swiss Life Hypoindexu, který odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru, označují za nový normál.
Průměrná sazba u úvěru na 3,5 milionu korun pro 80 procent hodnoty nemovitosti se splatností 25 let je tak 4,93 procenta. Od loňského září se sazba pohnula jen o setiny procentního bodu. Podle analytiků přitom nic nenasvědčuje tomu, že by hypotéky mohly v nejbližší době zlevňovat.
Co se dočtete dál
- Proč výše úrokových sazeb stagnuje.
- Jaká je šance, že hypotéky v dohledné době zlevní.
- U jakých úvěrů lze dosáhnout na nižší sazbu a proč.
- Jaká je aktuální průměrná výše měsíční splátky.
