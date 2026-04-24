Vážení čtenáři Hospodářských novin,
již jen několik dnů nás dělí od zahájení 81. ročníku Pražského jara, které opět přivítá řadu špičkových umělců z celého světa. Jsem rád, že mohu oslovit právě vás, pro které je kvalita kulturní nabídky v naší společnosti stejně důležitá jako informace a hlubší porozumění tomu, co se děje kolem nás.
Program Pražského jara vnímám jako výjimečný a přirozeně ambiciózní tomu, jakou historickou i společenskou úlohu tento festival sehrává již osmdesát let v našem kulturním prostředí. Zároveň však neskrývám, že bych společně s kolegy rád otevřel jeho novou kapitolu, žánrově, strukturálně a technologicky odvážnější, s větším prostorem pro edukace a pro mezioborové projekty, v nichž se budou potkávat různé formy umění.
Takové plány ale vyžadují silné spojence, a tak chci z tohoto místa vyzvat vizionářské firmy a soukromé dárce, kteří hledají dynamického, kreativního partnera a sdílejí s námi přesvědčení, že špičková kultura je nezbytnou součástí identity moderní společnosti, aby s námi vstoupili do debaty o budoucím partnerství a podpořili novou éru jednoho ze světově nejvýznamnějších festivalů klasické hudby.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem našim stávajícím partnerům – ať již z veřejné, či soukromé sféry – a stovkám oddaných mecenášů. Vaše věrnost a podpora je pro nás velkým závazkem a motivací. Jsme si vědomi, že jen díky vám předkládáme i tento rok program světové úrovně, který můžeme navíc zpřístupnit skrze rozhlasové, televizní a online festivalové přenosy také širší veřejnosti.
Pod taktovkou Klause Mäkeläho ožije na Pražském jaru legenda o finském Donu Juanovi
Závěrem mi dovolte, abych vás v květnu pozval nejen do koncertních síní a k televizním a rozhlasovým přijímačům, ale také pod širé nebe na Open Air Pražského jara za podpory Skupiny ČEZ, kde 12. května v Riegrových sadech zahájíme bohatým odpoledním a večerním programem Pražské jaro 2026, včetně přenosu Mé vlasti ze Smetanovy síně Obecního domu v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky.
Budeme rádi, když se k nám připojíte, protože hudba dokáže na chvíli zastavit čas. Každodenní ruch ustoupí do pozadí a zůstane jen unikátní prostor pro setkávání lidí všech generací a názorů, včetně čtenářů těchto novin.
Příjemné čtení vám přeje
Robert Hanč, ředitel Pražského jara
