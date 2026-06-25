Pražský rezidenční trh dospívá a spolu s ním i očekávání zákazníků. Zájem o menší dispozice zůstává silný, zároveň však roste poptávka po bydlení, které nabízí nadstandardní služby, design a kvalitu života.
Na rezidenčním trhu už nerozhodují jen metry a lokalita. Budoucí majitelé se zajímají i o celkovou kvalitu života, kterou projekt svým obyvatelům přináší. Lidé očekávají promyšlené koncepty, sdílené prostory, coworkingové a lounge zóny nebo plně vybavená fitness centra. Spolu s rostoucím tlakem na kvalitu roste také zájem o luxusní apartmány odpovídající standardu evropských metropolí.
Výrazně se proměnila poptávka zákazníků a investorů. Ještě před lety bylo běžné, že se řada projektů do značné míry podobala a developeři věděli, že díky silné poptávce si své kupce najdou téměř všechny byty. Dnes je situace jiná. Klienti jsou mnohem zkušenější, informovanější a jejich očekávání jsou výrazně sofistikovanější.
„Vedle samotné lokality a architektonického řešení dnes zákazníci hodnotí také kvalitu společných prostor, nabízené služby, občanskou vybavenost v projektu, standardy provedení i celkovou reputaci developera,“ říká Diana James, tisková mluvčí společnosti Daramis. Stále větší roli hraje podle ní také to, jak si konkrétní projekt stojí ve srovnání s konkurencí a jakou dlouhodobou hodnotu bude svým majitelům přinášet.
Developeři proto musí nyní reagovat rychleji, promyšleněji a hledat způsoby, jak přidat do projektu něco navíc. „Nezáleží přitom na tom, zda jde o projekt ve středním segmentu, prémiové bydlení, nebo luxusní rezidenci. Dnes už nestačí postavit kvalitní bytový dům. Klienti očekávají promyšlené bydlení, které jim usnadní každodenní život, nabídne větší komfort a vytvoří prostředí, kde se budou cítit dobře dlouhodobě,“ dodává Diana James.
Proměna pražských čtvrtí
S tímto konceptem pracuje společnost Daramis už dlouhodobě. V developmentu působí 25 let.
Za tu dobu dokončila více než 4300 bytových jednotek a v následujících pěti letech by k nim mělo přibýt dalších 2 tisíce bytů. Na svém kontě má oceňované rezidenční projekty Marina Island a Prague Marina Nova. Aktuálně připravuje projekty jako L1FE House nebo ESENS Letná na jedné z nejatraktivnějších pražských adres.
„Věříme, že skutečný luxus dnes není definován pouze adresou. Proto do projektu začleňujeme prvky, které výrazně zvyšují komfort každodenního života rezidentů. Součástí projektu budou například exkluzivní společné prostory určené pouze pro obyvatele domu, včetně bazénu, fitness centra a sauny,“ popisuje James s tím, že takové vybavení je v zahraničních metropolích u špičkových rezidenčních projektů běžným standardem, v Praze je však stále spíše výjimkou.
„Stejnou pozornost věnujeme také samotným interiérům. Klientům nabídneme nadstandardní materiály, vybavení a designová řešení pečlivě vybraná naším týmem architektů a interiérových designérů,“ říká k projektu James.
Za jednu z největších současných výzev, ale zároveň i příležitostí považuje projekt, který je prozatím pracovně označován jako Bay 55. „Naším cílem je přinést na pražský trh zcela novou úroveň luxusního bydlení, jaká zde dosud v takové podobě nebyla realizována. Věříme, že tento projekt má potenciál stát se jedním z nejvýznamnějších rezidenčních projektů svého druhu v Praze na mnoho let dopředu,“ věří James.
Stavbu, která má vyrůst na břehu Vltavy, popisuje jako ambiciózní. Na projektu spolupracuje řada špičkových odborníků, konzultantů a specialistů z Česka i ze zahraničí. „Naším cílem není pouze vytvořit výjimečné bydlení, ale i koncept, který nastaví nové měřítko pro luxusní rezidenční development v Česku,“ vysvětluje James.
Velká očekávání má Daramis také od projektu Kodaňská, v němž se posunuli do závěrečné fáze mezinárodní architektonické soutěže. „V současnosti probíhá finální workshop s vybranými architektonickými týmy a vítězný návrh bychom rádi představili ve třetím čtvrtletí roku 2026. Projekt má potenciál významně přispět k dalšímu rozvoji Vršovic a pozitivně ovlivnit charakter celé lokality,“ doplňuje James.
Menší byty jsou nejžádanější
Kdo nehledá nadstandardní prémiovou nemovitost, ten pak v metropoli vsadí spíše na menší bytové jednotky. Ty jsou totiž dlouhodobě nejpoptávanější.
Důvodem je rostoucí cena nemovitostí, která vede mnoho kupujících k optimalizaci velikosti bytu podle svého rozpočtu. Menší dispozice jsou pak pro ně výhodnější.
„Vedle toho ale pozorujeme také velmi zajímavý trend na opačném konci spektra. Výrazně roste poptávka po velkých luxusních bytech a apartmánech, zejména v atraktivních pražských lokalitách. Tento segment je potřeba vnímat odděleně od běžného rezidenčního trhu, protože je poháněn jinou skupinou klientů a jinými očekáváními,“ vysvětluje James.
Právě v oblasti luxusního bydlení vidí v Praze značný nevyužitý potenciál. „Domníváme se, že dosavadní nabídka byla často označována jako prémiová nebo nadstandardní, avšak skutečně luxusních projektů, které by odpovídaly úrovni běžné v jiných evropských metropolích, je na trhu stále velmi málo,“ uvádí James.
Proto v Daramis usilují o to, aby na český trh přinesli novou definici luxusního bydlení a nabídli projekty, které budou konkurenceschopné nejen v rámci Prahy, ale i ve srovnání s nejlepšími rezidenčními adresami v dalších evropských hlavních městech.
Ceny nemovitostí porostou
Problematika českého rezidenčního trhu, zejména v Praze, však nespočívá pouze ve výstavbě nemovitostí, které odpovídají současným požadavkům klientů na vyšší komfort, vybavenost a pohodlné bydlení. Trh naráží především na dlouhodobý nedostatek nových projektů a pomalé povolovací procesy. S tím souvisí i stabilní tlak na růst cen. Daramis proto očekává, že ceny nemovitostí porostou i v následujících letech, byť pravděpodobně mírnějším tempem než v minulosti.
Nemovitostní trh dnes ovlivňuje několik faktorů současně. „Na straně poptávky vnímáme určité zpomalení způsobené přísnějšími podmínkami financování investičních nákupů, celkovým tlakem na ekonomiku domácností a určitou mírou opatrnosti vyplývající z nejisté geopolitické situace ve světě. Na straně nabídky však nadále rostou náklady na stavební materiály, pracovní sílu i další vstupy nezbytné pro realizaci developerských projektů. Tyto faktory vytvářejí dlouhodobý tlak na růst cen nového bydlení,“ vysvětluje James.
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Nový metropolitní plán developeři vítají
Na problém nedostatku bytových kapacit reaguje i samotná Praha. Nedávno rozhodla o jedné z největších změn územního plánování za poslední dekády. Pražští zastupitelé schválili nový metropolitní plán, který určí podobu metropole na další desítky let.
„Nový metropolitní plán vnímáme společně s řadou dalších developerů velmi pozitivně. Považujeme jej za důležitý krok směrem k otevření nových rozvojových možností, zejména v transformačních územích, která mají potenciál stát se plnohodnotnými a atraktivními městskými čtvrtěmi. Věříme, že nový přístup přinese větší předvídatelnost a umožní efektivněji plánovat dlouhodobý rozvoj Prahy,“ říká James.
„Samozřejmě si uvědomujeme, že každá takto významná změna přináší určité přechodné období. V následujících měsících bude důležité, aby se všichni účastníci procesu – od veřejné správy přes odbornou veřejnost až po investory – s novými pravidly seznámili a naučili se s nimi efektivně pracovat,“ dodává.
Text vznikl ve spolupráci se společností Daramis.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Svět nemovitostí.
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