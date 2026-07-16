Před necelým rokem jsem si položil otázku: který velký institucionální hráč jako první založí Evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF – European Long-Term Investment Fund)? Dnes jich je podle seznamu ČNB již 23. Jejich sídla se, nepřekvapivě, nacházejí především v Lucembursku, Francii, Německu a Irsku. U nás zatím nevznikl ani jeden.
Evropská unie představila koncept ELTIF s cílem umožnit širšímu okruhu investorů podílet se na financování reálné ekonomiky. Nová regulace ELTIF 2.0 přináší volnější pravidla a otevírá retailovým investorům přístup k aktivům, která byla dosud vyhrazena především kvalifikovaným investorům, například k private equity, private debt nebo vybraným realitním projektům.
Jde skutečně o demokratizaci investování, nebo spíše o velmi dobře zvládnutý marketing? Na první pohled dává nová regulace smysl. Alternativní investice mohou přinést lepší diverzifikaci i výnosy méně závislé na veřejných trzích. Praxe je však složitější. Modelované výnosy, hladké oceňovací křivky i optimistické scénáře vypadají přesvědčivě, skutečnou zkouškou ale není prezentace, nýbrž okamžik, kdy je třeba nelikvidní aktivum skutečně prodat za cenu, kterou je trh ochoten zaplatit. Teprve tehdy se ukáže, zda ocenění odpovídalo realitě.
Do realitních fondů dál přitékají miliardy. Příležitosti už ale stále častěji hledají za hranicemi
Proto je namístě ptát se, zda je správné „balit“ nelikvidní aktiva do struktur, které na první pohled působí likvidně. Samozřejmě za předpokladu, že investor přesně rozumí tomu, do čeho investuje. Atraktivní obal nikdy nemůže nahradit pochopení skutečné podstaty investice. V této souvislosti si vybavuji příběh z investiční praxe. Jedna významná private equity skupina ve Švýcarsku jednala se strategickým investorem o jeho vstupu do své fondové struktury. Téměř se nezajímala o historickou výkonnost předchozích fondů, mnohem více se soustředila na počet úspěšně realizovaných exitů, kolik společností skupina prodala strategickým investorům nebo dovedla až na burzu prostřednictvím IPO.
Právě v tom podle mě spočívá skutečný svatý grál private equity: dovést firmu na pražský burzovní parket. Český kapitálový trh potřebuje nové kvalitní emitenty i úspěšné příběhy, které budou inspirací pro investory i podnikatele.
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