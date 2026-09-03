Český digitální reklamní trh zažil loni otřes. Tradiční vládce tuzemského online marketingu, tedy e-shop Alza.cz, byl po letech sesazen z pozice největšího inzerenta na platformách Google a Meta, tedy ve vyhledávání a na sociálních médiích YouTube, Facebook a Instagram.

Na první příčku se vyhouplo čínské internetové tržiště Temu a do první desítky se dostalo i několik méně známých online hráčů. A ne proto, že by česká jednička ubrala. Počet impresí Alzy naopak vzrostl o 44 procent, Temu ale přidalo téměř 1000 procent. Nová data ukazují, jak rychle čínská tržiště mění tuzemský reklamní trh.

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Co se dočtete dál

  • Jací jsou největší zadavatelé reklamy v českém digitálním prostoru.
  • Jaká jsou překvapivá jména v první desítce.
  • Jak rostla Alza.