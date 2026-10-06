Zásobníky zemního plynu v Česku jsou aktuálně naplněné ze 75 procent, přičemž loni v září ale jejich zaplněnost přesahovala 90 procent. Současný unijní průměr přitom činí 68 procent, což odpovídá vytížení rezervoárů našich jižních sousedů. To Německo má naplněno jen 57 procent skladovací kapacity a Slovensko dokonce pouhých 53 procent. Šťastni jsou Poláci s více než 98 procenty či některé severské země, kde mají zásobníky také zaplněny z více než devíti desetin.
Šermuje se srovnáními, že se zásoby zemního plynu v EU nachází na nejnižší úrovni za posledních 15 let nebo jak blízce se letošní situace podobá té z podzimu 2021, kdy Moskva začala utahovat kohoutky z důvodu, který jsme se měli dozvědět až v únoru následujícího roku. Letos jsme ale na komplikace tohoto druhu připraveni o něco lépe než před pěti lety. Od té doby byla v unii uvedena do provozu desítka nových LNG terminálů a naše plynovody byly vybaveny pro reverzní tok, plyn si tedy můžeme „šérovat“ napříč Evropou.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila zaplněnost zásobníků plynu v Česku a v EU?
- Jak se liší zásobníky v Německu, Slovensku, Polsku a severských zemích?
- Jak funguje trh s plynem a proč obchodníci nakupují v létě?
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