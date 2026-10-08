Německý Volkswagen se už od roku 2020 dívá na záda světové automobilové jedničce – japonské Toyotě, přičemž jeho odstup se v období 2024–2025 výrazně zvětšil. Wolfsburský koncern, který škrtá pracovní místa a hodlá zredukovat modelovou paletu o polovinu, však podle některých expertů nemá druhou globální pozici zajištěnou na věky. Ze třetí příčky na něj dotírá korejská Hyundai Motor Group, pod jejíž korporátní střechou je také značka Kia. Ta naopak ohlašuje modelovou ofenzivu, jež se týká také jejích továren v Nošovicích na Frýdecku-Místecku i firmy Kia Slovakia nedaleko Žiliny.

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  • Jak si v současnosti vedou oba rivalové.
  • Na co konkrétně sázejí a v čem se liší.
  • Jak to vidí experti.
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