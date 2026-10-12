Vítězové a poražení letošních komunálních voleb jsou už známí. Největší změna nastala v hlavním městě, poprvé po dvanácti letech zde nezvítězila ODS ani koalice, jejíž součástí by tato strana byla. Vítěz voleb hnutí STAN a jeho lídr Petr Hlaváček už naznačil, kterým směrem se chce v následujících letech ubírat.
Pražská koalice sice teprve vzniká, už nyní se ale lze podívat na plány pravděpodobného nového primátora a také na to, co vlastně Pražany trápí.
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