Cílem ruské války proti Ukrajině je obnovit kontrolu nad územími a obyvatelstvem bývalé carské a sovětské říše. Posledních dvanáct let je klíčovou součástí tohoto plánu fyzické zmocnění se ukrajinských občanů a jejich násilná integrace do ruské společnosti, státu a také armády. Ruský expanzionismus na Ukrajině se týká demografie, stejně jako geografie.

V prosinci 2025 upozornili experti OSN pro lidská práva Moskvu, že civilisté na okupovaných územích „jsou údajně systematicky zadržováni bez opodstatnění“, a popsali případy mučení a násilného zmizení. Největší pozornost se soustřeďuje na únosy ukrajinských dětí bez doprovodu – předmět nesčetných vyšetřování a rezolucí a nedávno i věc, které se ujala první dáma USA Melania Trumpová. Mnohem méně pozornosti poutá osud dospělých civilistů. Tisíce z nich jsou drženy v ruských zařízeních od sklepů a garáží po vazební a běžné věznice, a to na okupovaných územích i v samotném Rusku.

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou počty protiprávně zadržených ukrajinských civilistů?
  • V jakých podmínkách jsou zadržování?
  • Jaké skupiny obyvatel jsou cílem zatýkání?
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