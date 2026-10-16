Vaše heslo by mělo mít minimálně 16 znaků, musí obsahovat kombinaci malých a velkých písmen, čísel, speciálních znaků, nepoužívejte jména svoje ani svých blízkých, ani jejich data narození a už vůbec nikdy, skutečně nikdy nepoužívejte jedno heslo pro více služeb. Ideální je také mít pro všechno dvoufázové ověření, které vyžaduje kombinaci dvou přístrojů.
Každý, kdo kdy v životě absolvoval kybernetické školení nebo se třeba jen pokoušel o věrnostní kartičku například ve spolku pro zastřihování chlupů v nose, ví, že vymyslet správné heslo je jedna z nejtěžších věcí na světě. Samozřejmě, existuje i aplikace na správu hesel a může být i užitečná – pokud k ní člověk nezapomene svoje jedinečné a neopakovatelné heslo…
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