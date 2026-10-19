Investoři mají k umělé inteligenci rozporuplný vztah. Zatímco jedni sázejí na její obrovský ekonomický potenciál, druzí začínají pochybovat, zda se astronomické investice do AI infrastruktury skutečně vyplatí. Jejich nervozita se neprojevuje jen na akciích technologických firem, ale také na trhu s dluhopisy společností, které budují infrastrukturu pro AI.
Podle Heatha Terryho, který v americké Citibank vede globální výzkum investic do technologií a umělé inteligence, však trh stále podceňuje ekonomický potenciál této technologie. V rozhovoru pro HN vysvětluje, kdo z AI boomu vytěží nejvíce, proč budou technologické giganty dál investovat stovky miliard dolarů a co by mohlo současný rozmach ohrozit. „V krátkodobém horizontu vytvářejí největší hodnotu dodavatelé infrastruktury. To se ale postupně změní,“ říká.
Akcie technologických společností v posledních dnech čelí výprodejům a pod tlakem se ocitají také dluhopisy spojené s AI. Například u CoreWeave vzrostl výnos dluhopisů splatných v roce 2032 až k 15 procentům a jejich cena klesla přibližně na 77 procent nominální hodnoty. Proč se investoři těchto dluhopisů zbavují?
Co se dočtete dál
- Proč se investoři zbavují dluhopisů spojených s výstavbou AI infrastruktury.
- Jak se vracejí velké investice do AI velkým technologickým firmám.
- Kam potečou peníze investované do AI a kdo na tom nejvíce vydělá.
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