Historicky první aukce na podporu biometanu předčila podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nejoptimističtější očekávání. Ukázalo se prý, že podpora je nastavená správně, podařilo se vysoutěžit příznivou cenu a českým modelem se inspiruje zahraničí. Postupně však vychází najevo, že ne vše proběhlo tak hladce, jak o tom resort referoval. Biometan bude pro stát nakonec dražší a bude ho méně, než se původně zdálo.
Co se dočtete dál
- Jaký je potenciál biometanu v Česku.
- Kolika miliardami korun chce stát jeho výrobu podpořit.
- Proč největší a nejlevnější dotovaný projekt nakonec couvl.
- Co to znamená pro další aukce podpory.
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