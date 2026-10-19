Historicky první aukce na podporu biometanu předčila podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nejoptimističtější očekávání. Ukázalo se prý, že podpora je nastavená správně, podařilo se vysoutěžit příznivou cenu a českým modelem se inspiruje zahraničí. Postupně však vychází najevo, že ne vše proběhlo tak hladce, jak o tom resort referoval. Biometan bude pro stát nakonec dražší a bude ho méně, než se původně zdálo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je potenciál biometanu v Česku.
  • Kolika miliardami korun chce stát jeho výrobu podpořit.
  • Proč největší a nejlevnější dotovaný projekt nakonec couvl.
  • Co to znamená pro další aukce podpory.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.