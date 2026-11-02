Spolu s komunálními volbami proběhlo také 21 místních referend. Na 6000 lidí se ve 20 z nich vyjádřilo proti rozvoji větrné energetiky a jen jedno referendum dopadlo těsně pozitivně. Otázky byly formulovány různě. Někde se lidé vyjadřovali ke konkrétnímu projektu, jindy hlasovali obecně, zda rozvoj větrné energie v daném místě podpořit, či nikoliv, v některých případech se vyjadřovali k vymezené akcelerační oblasti.
Celkově však výsledky místních referend k výstavbě větrných elektráren demonstrují hlavně obavy místních obyvatel. Samy o sobě už neřeší otázku, odkud bude Česko brát v budoucnu elektřinu.
Co se dočtete dál
- Jak se změní spotřeba elektřiny do roku 2050?
- Jaký podíl elektřiny mohou pokrýt fotovoltaika a vítr?
- Jak vyřešit odpor obcí vůči výstavbě větrných elektráren?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace