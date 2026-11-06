Zašli jste si někdy na koncert do kavárny? Možná ano. Některé podniky pořádají hudební večery pravidelně a dramaturgii věnují stejnou péči jako nabídce kávy. Spojení kavárenského života s veřejným koncertováním má přitom zajímavou historii. Už před 300 lety se v Lipsku staly kavárny místem, kde se nad lahodnými šálky setkávali hudebníci s posluchači. Jakou roli v této tradici sehráli Johann Sebastian Bach a Georg Philipp Telemann? To připomene soubor Collegium Marianum na Pražském jaru. Ale pojďme se podívat, jak to celé začalo…
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