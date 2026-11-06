Naším cílem je stát se jedním z nejlepších světových orchestrů,“ uvádí hrdě na svých webových stránkách Soulský filharmonický orchestr (SPO). Významný krok směrem k naplnění tohoto ideálu udělal v roce 2024, kdy jako nový hudební ředitel pozvedl před orchestrem taktovku uznávaný Jaap van Zweden. Po loňském debutu v Carnegie Hall se v květnu 2027 chystají společně zdolat další metu: SPO jako první mimoevropský orchestr v historii zahájí pod taktovkou svého šéfdirigenta 82. ročník Pražského jara. „Je to pro nás ohromná čest,“ říká Jaap van Zweden. „Cítíme obrovské vzrušení a zároveň hluboký pocit odpovědnosti. Jde o významný milník, a to nejen pro náš orchestr, ale také pro hudební a kulturní dialog mezi Evropou a Asií.“
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