Vážení čtenáři, držíte v rukou přílohu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2027, která nabízí jednu z prvních hlubších sond do programu 82. ročníku. Od 12. května do 2. června s námi budete moci prožít jak v koncertních sálech, tak pod širým nebem tři skvělé týdny plné hudby. Nabídneme přes 40 koncertů a k tomu desítky workshopů, masterclassů a doprovodných programů. Na festival zavítá přes 90 špičkových umělců a souborů z 23 zemí světa.
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