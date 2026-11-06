V roce 2012 podepsal exkluzivní nahrávací smlouvu s hudebním vydavatelstvím Sony Classical. Tehdy pětadvacetiletý charismatický mladík, jehož rodina emigrovala z Ruska do Německa, když mu bylo osm, se dostával do hledáčku fanoušků, médií i hudebních institucí postupně díky skvělým výsledkům v soutěžích a sebevědomým, zaníceným a zároveň vřelým vystupováním na pódiu i mimo něj.

O čtrnáct let později patří Igor Levit mezi nejžádanější klavíristy své generace a rozjíždí vlastní label s názvem No Silence. Vzniká v distribučním partnerství se Sony, Levit v něm má ale naprostou uměleckou a dramaturgickou svobodu. O založení své značky přemýšlel dlouhé roky, teď konečně přišel ten správný čas. Jedním ze zlomových momentů, které vedly k No Silence, byly tragické události ze 7. října 2023 v Izraeli.

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