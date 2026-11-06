Dvě silné a inspirativní ženy na jednom pódiu. Jedna jako autorka, jejíž hudba se bude hrát, druhá jako interpretka a zároveň objednavatelka skladby. I tak by se dal shrnout koncert, který se odehraje 26. května ve Smetanově síni Obecního domu. Houslová virtuoska Anne‑Sophie Mutter se po sedmnácti letech vrátí na Pražské jaro s novinkou Arch of Light, trojkoncertem pro housle, violu, violoncello a orchestr íránské skladatelky Golfam Khayam. Česká premiéra zazní na festivalu s Dánským národním symfonickým orchestrem pod taktovkou Fabia Luisiho.

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