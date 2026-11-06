Nikdy by mě nenapadlo, že takovou hudbu dokáže napsat žena!“ nechal se v roce 1901 slyšet skladatel Camille Saint‑Saëns na adresu skladatelky Mélanie Bonis. Myslel to zcela jistě upřímně, jeho citát však zároveň velice dobře vystihuje pohled na ženy skladatelky, který přetrval hluboko do 20. století. Doba se naštěstí změnila a svět se začal postupně zajímat o jedinečná díla, která nám tyto „průkopnice“ zanechaly, o jejich tajné hudební deníky plné jinak nevyslovených tužeb, přání a snů. Neboť jak řekla Clara Schumann: „Ženy ve svých skladbách vždy zrazují samy sebe.“
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