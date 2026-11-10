Špatná komunikace nebo nedostatečná podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To jsou nejčastější důvody stížností na školy, které musí Česká školní inspekce řešit. Každoročně jejich počet stoupá, v posledních letech skokově. Podle inspekce je na vině jednak větší angažovanost rodičů, jednak dostupnost umělé inteligence.  

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se školy se stížnostmi vypořádávají a jak se snaží zabránit tomu, aby se dostaly až k inspekci.
  • Kde si rodiče stěžují nejvíc.
  • Jaké problémy rozmach AI může způsobit.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se