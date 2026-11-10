Špatná komunikace nebo nedostatečná podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To jsou nejčastější důvody stížností na školy, které musí Česká školní inspekce řešit. Každoročně jejich počet stoupá, v posledních letech skokově. Podle inspekce je na vině jednak větší angažovanost rodičů, jednak dostupnost umělé inteligence.
Co se dočtete dál
- Jak se školy se stížnostmi vypořádávají a jak se snaží zabránit tomu, aby se dostaly až k inspekci.
- Kde si rodiče stěžují nejvíc.
- Jaké problémy rozmach AI může způsobit.
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