Městečko Vimperk v jižních Čechách je známé pro své historické centrum, případně jako výchozí bod pro výlety do šumavských kopců. Na boubínskou rozhlednu je to jen pár kilometrů. Jako domov globálně úspěšné softwarové firmy by ho ale tipoval málokdo. On-line aplikace pro mobily nebo chytré cyklotrenažéry Rouvy ale ukazuje, že světový byznys se dá dělat odkudkoli.

Stojí za ní bratři Petr a Jiří Samkovi, kteří na sebe hodně upozornili už během loňské první pandemické vlny, když pomohli v digitálním prostředí uspořádat slavný závod Tour de Suisse. A pak už to šlo ráz na ráz: zaregistrovaly se u nich statisíce lidí z celého světa a dveře kanceláří v areálu bývalých vojenských kasáren si začali podávat potenciální investoři. Samkovi si nakonec plácli s internetovými miliardáři ze skupiny Pale Fire Capital. A říkají, že během pár let chtějí dobýt svět, kde je momentálně jedničkou americký start-up Zwift.

Ani jedna strana neuvedla, za kolik se firma VirtualTraining, jež za Rouvy stojí, prodala. Pravděpodobně ale šlo o nízké stovky milionů. Jan Barta a spol. se netají tím, že to je jejich zatím největší a v některých ohledech také nejambicióznější investice. Bratři Samkovi ve firmě nadále zůstanou a povedou ji. Jak říkají ve velkém rozhovoru pro HN, motivace, proč Rouvy dále posouvat, prý mají dost.

Nejde přitom o klasický start-up. První prototyp služby, která cyklistům umožní pod střechou jezdit na trenažérech a koukat se na reálné prostředí, vznikl před více než 15 lety. Postupně jej ale vylepšovali a upravovali, dnes aplikace nabízí 3D modelování a stovky reálných tratí z celého světa. Ostatně takhle se s ní seznámil Dušan Šenkypl, jeden z partnerů Pale Fire Capital – nejprve s ní doma zdolával alpské zatáčky, až pak zjistil, že to je vlastně český projekt.

Rouvy se dosud soustřeďovalo víc na profesionální nebo opravdu zapálené cyklisty, teď se ale chce vydat vstříc masovějším uživatelům. Kromě toho se vimperský tým, který čítá sedm desítek zaměstnanců a loni utržil přes 100 milionů korun, stal oficiálním partnerem španělského závodu La Vuelta, už dřív začal spolupracovat i s triatlonovým seriálem Ironman.

HN: Petře, v den, kdy jste oznámili, že Rouvy kupují investoři kolem Jana Barty, jste měl 40. narozeniny. To byl pěkný dárek.

P. S.: My jsme to ale neplánovali, byla to náhoda, která ovšem vyšla moc pěkně. Tak dlouho se to dojednávalo a posouvalo, až to vyšlo na moji čtyřicítku.

HN: O zájmu investorů jste hovořili už před rokem. Proč to trvalo tak dlouho?

P. S.: Investoři se o nás začali zajímat hned loni na jaře při první vlně covidu. Tehdy všichni zbystřili. Pale Fire Capital byli jedni z těch, kteří nás oslovili. Jednali jsme s nimi asi do září, pak jsme to na nějakou dobu přerušili a po půl roce jsme se vrátili ke stolu. Tím se to natáhlo.

