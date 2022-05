Množství produktů v obchodech, u nichž má nakupující solidní jistotu, že za ně pěstitelé dostali odpovídající odměnu a vznikly bez dětské práce nebo ničení životního prostředí, již několik let po sobě setrvale roste. Nic na tom nezměnila ani složitá doba pandemie covidu-19. Například kakaa s etickou certifikací Fairtrade si lidé loni koupili o dvě třetiny více než v roce 2020. O více než třetinu narostl prodej fairtradové kávy. Ta je jedním z předních produktů s tímto označením – loni se jí v Česku prodalo 1326 tun, což odpovídá zhruba 947 tunám pražené zrnkové kávy. Z tohoto množství se mohlo připravit více než 151 milionů šálků espresa.

V porovnání s celkovým množstvím vypité kávy to ale pořád jsou drobné počty. Odpovídá to přibližně podílu 3,4 procenta. Nicméně tento podíl stále roste. Je to o tři desetiny procentního bodu více než v roce 2020. Obchodníci předpokládají, že férová káva i další potraviny s tímto označením mají ještě velký prostor k růstu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.