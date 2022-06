Šest z deseti e-shopů končí kvůli nedostatku nebo nedostupnosti externího financování, protože je banky a poskytovatelé úvěrů nedokážou obsloužit, uvádí Jan Laštůvka. Jeho start-up Lemonero se na malé a střední internetové obchody zaměřil a nabízí e-shopům růstové financování. „Naším cílem je podpořit je kapitálem, který jim pomůže v růstu a zabrání zbytečnému krachu,“ podotýká Laštůvka.

V tzv. seed kole nyní do Lemonera investuje Komerční banka. Podle informací HN se jedná o nižší stovky milionů korun, což je na české poměry velká částka. Investice, která je kombinací dluhového financování a získání podílu v Lemoneru (KB nyní drží podíl 24,99 procenta), má start-upu pomoci rozvíjet nové produkty a umožnit expanzi do západní i východní Evropy. V první vlně zamíří do Francie a Nizozemska, v plánu je vstup také do německy mluvících zemí a poté do států na východ od nás.

