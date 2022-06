Ve strategickém zájmu Evropy je, aby se z Ukrajiny nestal padlý stát na jejích hranicích. „Musíme proto Ukrajině pomoci – politicky, finančně,“ říká šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropští lídři by měli na konci tohoto týdne udělit oficiální pozvánku Ukrajině do EU. A právě slova von der Leyenové jsou argumentem, proč by se Ukrajina měla této pozvánky dočkat a získat status kandidátské země.

Sama komise udělení kandidátského statusu minulý pátek doporučila a von der Leyenová se rozhodla přesvědčit o tomto kroku krátce před summitem veřejnost v členských zemích. „Unie má zkušenost, že těží nejen z funkčního jednotného trhu, ale také ze svého stabilizovaného a prosperujícího sousedství. A jasné je, že bez naší pomoci se Ukrajina nepostaví na nohy,“ líčí předsedkyně komise v exkluzivním rozhovoru pro šest evropských deníků, včetně HN za Česko.

Kromě Ukrajiny doporučila komise pozvánku také pro Moldavsko a po splnění několika podmínek i pro Gruzii. V případě Ukrajiny Brusel překročil dosavadní červenou linii, když komise navrhla perspektivu členství zemi čelící válečné agresi. Moldavsko zase nekontroluje celé svoje území, na části státu vyhlásili proruští separatisté samozvanou Podněsterskou republiku.

„Nesmíme dovolit Putinovi rozhodovat o tom, jak budeme sami sebe v EU organizovat. Ukrajina podala žádost o členství, každým dnem nás přesvědčuje, že ji myslí vážně, a je důležité, že nás Putin nezastavil v tom na žádost kladně odpovědět,“ říká německá politička.

„Hlavní argument komise v jejím rozhodnutí doporučit pozvánku pro Ukrajinu a pro Moldavsko spočívá v tom, že chceme pomoci oběma zemím udržet si nezávislost a suverenitu, kterou si ony samy definují,“ uvádí von der Leyenová.

Kromě toho šéfka Evropské komise obhajuje dosavadní evropské sankce na Rusko. Připomněla, že EU už dříve schválila zákaz dovozu ruského uhlí, minulý měsíc se dohodla na ropném embargu a pod názvem RePowerEU má plán postupného odchodu také od ruského plynu.

Sankce na Rusko už vedly k tomu, že vyskočily ceny za energie. Což teď aktuálně řeší lidé ve všech unijních státech. S ohledem na to von der Leyenová připouští, že podpora Ukrajiny do značné míry závisí na schopnosti zemí pomoci obyvatelům ohroženým energetickou chudobou. „Řada zemí už posílá přídavky na energie svým občanům, Španělsko a další zastropovaly ceny energií. Máme možnosti, jak lidem pomoci, a vlády by je měly bezezbytku využít,“ vyzývá.

Pro Česko pak má von der Leyenová pozitivní vzkaz. Země se za necelé dva týdny ujme předsednictví EU a šéfka Evropské komise v rozhovoru nepochybuje, že to Česko zvládne. Navzdory faktu, že je kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) u moci relativně krátce, že země stojí mimo eurozónu a krátce před předsednictvím vypukla dosud nejvážnější krize současné vlády kvůli korupčnímu skandálu dotýkajícího se hnutí STAN.

„Je to jasně proevropská vláda, odhodlaná posunout Česko kupředu v rámci EU, a těší se na svoje předsednictví – což jsou základní předpoklady pro to, aby svoji roli zvládla,“ míní von der Leyenová. „Ano, vláda Petra Fialy je relativně nová. Komise je ale připravena pomoci všude tam, kde to bude možné. A jak jsem řekla, základní předpoklady pro úspěšné předsednictví byste nemohli mít lepší,“ dodává.

