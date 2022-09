Podniky mohou ušetřit až desítky procent nákladů na energie, materiály nebo lidskou sílu. Současná krize a skokové zdražování prakticky všeho, co je k výrobě zapotřebí, nutí společnosti více přemýšlet o tom, kde by se daly utáhnout kohoutky. Možností je mnoho a přijmout úsporné kroky přitom nemusí být složité a nákladné.

Jak upozorňují experti, základem pro každé šetření je analýza oblastí, kde se plýtvá. V prostředí společnosti může jít například o určení míst, kde se permanentně svítí, přestože na nich nikdo není, ať už jsou to kanceláře, výrobní haly, zbytečně osvícené místnosti, schodiště nebo chodby.

„Stejně tak je to využití nevhodných osvětlení s vysokou spotřebou, ale i nevypínání strojů a technologií v době, kdy nejsou v provozu. Stejné je to i s vytápěním,“ popisuje první, nejjednodušší opatření Michael Rada, poradce ve výrobě a autor koncepce Industry 5.0, zaměřené na předcházení vzniku odpadů v podnicích.

Čidlo v ještěrkách prozradilo zbytečné jízdy

Dalším, již náročnějším krokem je analýza efektivity využívání strojů, technologií, motorů a podobně. „Jde o to zjistit, kde je možné využít nových typů čidel a technologií, které plýtvání minimalizují. Dobrým příkladem je analýza využití mechanizace. Například analýzou elektrických vysokozdvižných vozíků se nám podařilo klientovi snížit plýtvání o 60 procent užitného času vozíku, a navíc ještě snížit počet o jeden kus, který, jak se ukázalo, platil a krmil energií zbytečně,“ popisuje Rada.

Ve výrobním podniku udělali analýzu toho, jak takzvané ještěrky jezdí. Ukázalo se, že 80 procent času nedělají, co by měly. „Buď nevezly nic, nebo jely zařídit něco, co nesouviselo s pracovním úkolem. Bez analýzy bychom to nezjistili, protože když se ještěrkáře zeptáte, vždy řekne, že má co dělat,“ říká s úsměvem Rada. Tento typ analýzy umožnilo čidlo umístěné ve vozíku. Data z něj ukázala, kde ještěrka byla, jestli něco vezla a zda nejela zbytečně.

Přehledně: jak ušetřit Udělejte si analýzu plýtvání. Do té zahrňte například soupis míst, kde se svítí a topí zbytečně. I technologické vymoženosti, jako například data z čidel, ukážou, které stroje či dopravní prostředky fungují nehospodárně. Místo vypínačů použijte pohybová čidla. Zacházejte efektivně s odpady. Výroba z recyklovaných materiálů spotřebovává méně energie než primární výroba. Dodavatel může přivážet komponenty ve vašich kontejnerech. Zmapujte pohyby lidí a vybavení, například skladových vozíků, a zjistěte, jestli se vám jejich provoz skutečně vyplatí.

Seniorní pracovník nahradí i dva juniory

Další oblastí, která se dá zefektivnit, jsou lidé. Jak Rada připomíná, cílem není vyhodit zaměstnance, ale navrhnout správné rozložení pracovišť, postupů a návazností, včetně efektivní komunikace. „Mítink často není komunikací, ale monologem či střetem,“ dává příklad špatné praxe Rada.

Novým přístupem je pak zaměstnávání seniorních, starších pracovníků, často ignorovaných na trhu práce. „Dlouholetá praxe často nahradí dvoje až troje mladší nohy, které pro dosažení stejného výsledku musí běhat, zatímco staršímu pracovníkovi dostačuje chůze,“ připomíná Rada.

Důležitým krokem k úsporám je také opětovné využití a repasování dílů. „Například v automobilovém průmyslu lze repasováním dílů namísto používání nových snížit energii potřebnou pro jejich výrobu až o 98 procent a energii spojenou s montáží dílů o přibližně 40 procent,“ vypočítává Pavel Zedníček, výkonný ředitel Institutu pro cirkulární ekonomiku Incien.

K úspornému chování veďte i své zaměstnance a oceňte ty, kteří k tomuto přístupu nejsou lhostejní.

„Nicméně je nutné zvážit ekonomiku a celkový systém zpětného odběru daného produktu a se zákazníky komunikovat v dostatečném předstihu,“ upozorňuje Zedníček.

Zásadní podle něj také je nevyrábět nekvalitní produkty, které budou poruchové. Výrobci by měli navrhovat produkty tak, aby dosáhly co nejdelší životnosti, a pak se zaměřit na prodej jejich dlouhodobé údržby namísto prodávání co nejvíce výrobků. Například firma vyrábějící vysavače může zvýhodněně nabízet jejich údržbu namísto chrlení nových vysavačů na trh.

„V konečném důsledku toto vede k menší spotřebě materiálu i energie spojené s následnou výrobou. Je nutné se zamýšlet i nad jinými obchodními modely než jen vyrobit a prodat,“ připomíná Zedníček.

Stejně tak by výrobní firmy měly investovat do technologií, které zvyšují výtěžnost výroby, kdy s nižšími vstupy vyprodukují víc, snižují množství materiálů potřebných pro produkci a šetří provozní energie. Může se podle Zedníčka jednat o 3D tisk nebo o použití vysokopevnostní oceli.

A zamyslet by se podnik měl i nad tím, jestli efektivně zachází se svými odpady. „Výroba recyklovaných materiálů spotřebovává výrazně méně energie než primární výroba. Například u sekundární produkce oceli může být energetická úspora při výrobě až 90 procent,“ dává příklad Zedníček.

Celkově chytré zacházení s odpady může firmám pomoci výrazně ušetřit. „Velmi efektivní je například zavést systém sběru zbytků materiálu z výroby tak, aby se dal recyklovat a znovu využít a nedocházelo k jeho znehodnocení,“ radí Zedníček.

Místo vypínačů čidla

Ušetřit ve výrobě ale mohou i velké projekty. Například společnost Neva z Kralic na Hané u Olomouce, která vyrábí venkovní stínění, nainstalovala na střechu své výrobní haly solární panely. „Smysluplně využíváme prostor střechy a nezastavujeme další plochy. Používání solárních panelů se osvědčilo – vyrobenou elektřinu používáme pro vlastní spotřebu, což pro nás znamená úsporu v nákladech za elektřinu,“ přibližuje výrobní ředitel Jan Gajdoš. Stejně tak firma vyměnila osvětlení ve výrobních halách a kancelářích za úsporná LED světla a v nových přístavbách místo vypínačů nainstalovala čidla na pohyb. A k úspornému chování vybízí i své zaměstnance. Vedení je nabádá k neplýtvání a oceňuje, pokud jejich přístup není lhostejný.

Možnou cestou, jak ušetřit, je také automatizace, jež nahrazuje lidské výkony. Například v Nevě částečně nahradili některou ruční práci automatizovaným centrem. „Výsledkem je zrychlení výrobních časů, navýšení objemu produktů, které jsme schopni za den zpracovat, a snížení spotřeby díky menší chybovosti,“ vyjmenovává Gajdoš.

Stejně tak se ve společnosti zaměřili na snížení spotřeby obalového materiálu. Na transport žaluzií začali používat vratné bedny. A když si objednají hliníkové profily, dodavatel jim je přiveze v jejich vlastních kontejnerech. Tím nemusí platit za obalový materiál dodavatele.

Stejně tak je možné ušetřit peníze jednoduše správným výběrem dodavatele. Kromě ceny jsou podle Gajdoše důležité i dodací podmínky. Například dovozce z EU umožňuje dodávky v pravidelných intervalech v menším množství. „Máme méně profilů na skladě, což znamená úsporu místa a financí na skladování. Dodavatel je navíc schopen přivážet materiál přímo v našich kontejnerech, takže odpadá rozbalování a materiál jde z kontejneru přímo na linku,“ doporučuje Gajdoš.

