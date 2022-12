Kdo chce ovládat lidi, musí ovládat jejich sny. Čínský prezident Si Ťin‑pching si staré úsloví autokratů vzal za své a na letošním dvacátém sjezdu komunistické strany se zavázal, že zajistí, aby se individuální sny rozplynuly a zůstal jediný, kolektivní sen. A o čem že to mají Číňané snít? O národní hrdosti, ekonomické soběstačnosti, silné armádě a znovusjednocení s Tchaj‑wanem, o světové hegemonii a spořádané společnosti. Si nemluví do větru, pro splnění svého závazku si připravuje půdu už deset let a nyní přišla jeho chvíle.

