Do roku 2030 by mělo na německých silnicích jezdit nejméně 15 milionů aut na elektrický pohon, převážně čistě bateriových. Tento ambiciózní cíl, zakotvený i ve smlouvě tříbarevné vládní koalice, byl tento týden potvrzen na poradě, kterou do Berlína svolal kancléř Olaf Scholz (SPD). Na „autosummit“, který jeho kabinet uspořádal poprvé, pozval šéfy hlavních automobilek, klíčových dodavatelských firem, zástupce odborů, jimž patří v dozorčích radách podniků polovina křesel, vědce a představitele vybraných měst.

Na 40 účastníků, včetně pěti ministrů, se shodlo, že Německo musí urychlit přechod k elektromobilitě, má-li se zmíněného cíle skutečně dosáhnout. Zatím to ale tak nevypadá.