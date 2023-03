Tak to se moc nepovedlo. Únorový výsledek plnění státního rozpočtu se opravdu nedá lépe okomentovat. Jediným prvenstvím, kterým se může chlubit, je obří velikost schodku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je neuvěřitelných 119,7 miliardy korun, což je absolutně nejvíc v historii jednoměsíčních deficitů. Je to daleko vyšší schodek, než Česko vykázalo za rok ve většině předcovidových let.

Komentář ministra financí Zbyňka Stanjury, že je nejvyšší čas na seriózní debatu o úsporných opatřeních, a to napříč celým politickým spektrem, vyznívá až tragikomicky. Toho, že se rozpočet vřítil do nezvladatelných vod, si musela celá politická reprezentace všimnout už před mnoha lety. Problém je, že přesně tak, jak se všichni politici napříč spektrem podíleli na devastaci státní kasy, se teď unisono odmítají vzdát „výhod“, které voličům z rozpočtu slíbili.