Když ukrajinská armáda naposledy podnikla velkou ofenzivu proti ruským okupantům, přineslo jí to na konci loňského léta mimořádné úspěchy. Teď Kyjev ohlašuje, že útok, k němuž se podle všeho chystá v nejbližší době, bude podobně úspěšný. Američané, hlavní podporovatelé Ukrajiny, o tom ale pochybují. Ukázaly to tajné dokumenty, které unikly na veřejnost.

Ukrajina dosáhne jen „skromných územních zisků“, stojí v jednom z dokumentů, který nese označení „přísně tajné“. Jako první na něj upozornil deník Washington Post. Pokud by Kyjev skutečně nedosáhl průlomu na bojišti, přiblížilo by se to, o čem někteří experti mluví už delší dobu – tedy že by válka mohla „zamrznout“ v situaci, kdy by ani jedna ze stran nebyla schopná dosáhnout významnějších zisků.