Optimistickou náladu na realitních trzích loni vystřídaly obavy z poklesu cen nemovitostí a otazníky nad tím, jak se bude dařit zajistit pro realitní projekty financování. Pravdou ale je, že mezi jednotlivými segmenty trhu panovaly značné rozdíly. Logistické a průmyslové nemovitosti byly událostmi zasaženy asi nejméně ze všech odvětví komerčních realit.

Tento segment totiž stále těžil z vysoké poptávky, která se projevila v rekordně nízké neobsazenosti prostor. V Česku je pod dvěma procenty, a to i přesto, že bylo loni v tuzemsku dáno na trh rekordních více než milion metrů čtverečních logistických a průmyslových ploch. Právě silný zájem o tyto prostory umožňuje zvyšovat nájemné, což částečně vyrovnává nárůst tržních výnosů. Hodnota portfolií fondů, které se zaměřují na investice do průmyslových a logistických nemovitostí, proto loni nijak zásadně neklesla.

Zvyšování nájemného zachraňuje průmyslový a logistický sektor zatím i letos. Pokud by se nájemné nezvyšovalo, i v tomto realitním segmentu by byl v globálu propad cen nemovitostí kolem 20 až 30 procent. Pro nás je výhodou, že nová úroveň nájmů průmyslových nemovitostí napříč trhy je významně vyšší, než jakou máme momentálně zasmluvněnu. Věřím proto, že se nám i nadále bude dařit držet hodnotu nemovitostí v portfoliu a že se také otevřou nové možnosti akvizic. V současné době se hodnota portfolia fondu Accolade pohybuje kolem 1,5 miliardy eur. Jsem přesvědčen, že během dvanácti měsíců budeme nejméně na dvou miliardách.

Naším cílem je být skutečně evropským fondem. Aktiva držíme vedle Česka také v Polsku, v Německu, na Slovensku a na začátku roku jsme expandovali do Španělska. Tam vidíme velký potenciál. Španělsko má výbornou dopravní infrastrukturu, dostupnou pracovní sílu, skvělý vzdělávací systém a v neposlední řadě díky dostupným alternativním zdrojům energie i vysoký stupeň energetické bezpečnosti. Jinými slovy uvědomění si, jak důležitá je soběstačnost a s ní i návrat výroby a zásob do Evropy, je to, co nám loňský rok ukázal především.