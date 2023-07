Německo letos svou více než padesátiletou jadernou éru ukončilo. Sousední Polsko do jaderného klubu evropských zemí naopak aktivně vstupuje. První jaderná elektrárna v Choczewu v severním Polsku má být podle plánů v provozu už za deset let. Postaví ji americké firmy Westinghouse a Bechtel, s nimiž při návštěvě amerického prezidenta Joea Bidena ve Varšavě letos v březnu podepsal smlouvu státní podnik Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ).

Od té doby se Poláci posunuli ještě dál, když v červenci stavba získala od ministerstva pro klima potvrzení, že je stavba ve veřejném zájmu. Díky tomu může PEJ požádat o další správní rozhodnutí, včetně umístění stavby a stavebního povolení.

Polský stát nyní výrazně zvyšuje svůj vliv v energetice, podobně jako to zvažuje i Česko. V polovině července dokonce nabídl energetickým firmám PGE, Enea, Energa a Tauron, že od nich za 18 miliard zlotých (necelých 100 miliard korun) odkoupí jejich uhelné elektrárny, jež tíží náklady na emisní povolenky. Ty by převedl pod vládní agenturu. Hrozí totiž, že se za několik let výroba v uhelných zdrojích nevyplatí a soukromé či polosoukromé společnosti by je mohly začít zavírat, což by znamenalo nedostatek elektřiny.

V jaderné energetice zároveň v Polsku začal v dubnu platit speciální zákon, který zjednodušuje a zrychluje povolovací procesy jak u velkých reaktorů, tak u těch malých modulárních (SMR). Složité povolovací procesy jsou problém i v Česku, kde třeba pro „moduláry“ nejsou normy připraveny. Zmíněný polský zákon také jasně říká, že první jadernou elektrárnu postaví státní společnost, protože si polská vláda uvědomuje, že soukromé firmy se do stavby nepohrnou. To se také týká Česka, kde vláda zvažuje výkup minoritních akcionářů ČEZ, kteří by mohli stavbu jaderných reaktorů blokovat.

Ambiciózní polský jaderný program počítá s tím, že do roku 2043 bude v Polsku v provozu šest velkých jaderných reaktorů o výkonu šest až devět gigawattů. Vedle masivního rozvoje obnovitelných zdrojů, kde má čtyřicetimilionové Polsko příznivé podmínky pro rozvoj větrných i solárních elektráren, je jádro dalším zdrojem, který má vést k zajištění energetické bezpečnosti země.