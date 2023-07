Lidé stále hledají řešení, jak bojovat s inflací. Pojďme na to „od hor“. Jak vysoká je skála, tak hluboká je propast pod ní. To samé platí pro současný vývoj české meziroční spotřebitelské inflace. Při pohledu na graf jejího měsíčního vývoje najdeme vrchol přibližně před rokem. V září 2022 dosáhla 18 procent. Vzápětí v říjnu zasáhla vláda do cen energií a inflaci stlačila, ta se však v lednu 2023 vrátila na 17,5 procenta.

Cesta na inflační vrchol, jež začala během pandemie koronaviru a dostala silný impulz ruskou agresí vůči Ukrajině, ale skončila. Nyní už padáme. Vrchol za sebou mají také ceny energií. Zásoby, které jsme měli při stoupání, jsou také pryč, alespoň v těch hlavních ekonomikách. Poptávková strana by tak mohla brzdit díky menšímu množství peněz v systému. Po extrémním, zhruba 40procentním nárůstu v USA (období 2020 a 2021) množství dolarů v oběhu klesá. V eurozóně je to podobné. Výsledkem je, že bude méně peněz na spotřebu.

To, jak ceny vstupů zpomalují a množství peněz ve velkých rozvinutých ekonomikách klesá, má vliv rovněž na českou exportní „mašinu“. Spotřebitelská inflace tak bude ještě pár měsíců zpomalovat.

Co z toho plyne? Netrapme se sledováním grafů, když i fondy krátkodobých investic generují slušnou výkonnost. Střednědobé české státní dluhopisy opět po několika letech nabízí atraktivní výnos. Ten sice během posledního roku trochu klesl, ceny dluhopisů totiž už vzrostly asi o osm procent, ale v kontextu očekávaného snižování sazeb se i tyto cenné papíry stále jeví jako relativně bezpečná investice.

Nu a akcie jsou po negativním uplynulém roce v tom letošním jako utržené z řetězu. Tam stačí navyšovat pozici pomocí automatické pravidelné investice, krátkodobá korekce přitom nemusí být daleko. Pravidelné nákupy ovšem odvedou svůj kus práce. Shrnuto a podtrženo, netrapme se překotným investováním s cílem porazit inflaci, která již zpomaluje, a užívejme volného času.