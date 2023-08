V Karlíně nesídlí jen Rohlík, Shipmonk či Rossum AI, ale i jedna málo známá česká technologická firma Ataccama, která je na nejlepší cestě ke statusu jednorožce. Na hodnotu přes miliardu dolarů by se měla dostat už velmi brzy, do konce příštího roku. Loňská investice od amerického fondu Bain Capital ve výši 3,6 miliardy korun podle odhadů dostala valuaci karlínského start-upu do vyšších stovek milionů dolarů.

Na prestižní metu, na kterou dosud dosáhly jen dvě tuzemské firmy, by měl Ataccamu dovést nový CEO. Michala Klause, který stál v čele společnosti od jejího založení v roce 2008, vystřídá od 1. října Mike McKee. Jde o zkušeného manažera, jehož životopis definují zejména štace v rychle rostoucích technologických společnostech jako PTC, Rapid7, ObserveIT, Proofpoint nebo Dotmatics.

