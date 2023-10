Kdyby se členské země Evropské unie „přestěhovaly“ za oceán a staly se součástí Spojených států amerických, nebyly by na tom zrovna dobře. Většina z nich by v rámci USA patřila k nejchudším státům, a to i Německo nebo Francie. Jedná se o srovnání z pohledu hrubého domácího produktu na obyvatele, které provedl bruselský výzkumný institut ECIPE.

USA rostou zhruba od světové finanční a hospodářské krize let 2008 až 2009 výrazně rychleji, než je průměr zemí EU. „Pokud bude tento trend pokračovat, bude rozdíl v blahobytu mezi průměrným Američanem a průměrným Evropanem v roce 2035 tak velký, jako je nyní rozdíl mezi průměrným Evropanem a průměrným Indem,“ tvrdí institut.

