Takřka nemožný úkol má před sebou nová polská vláda, kterou po volbách skládá dosavadní opozice. Musí co nejdřív zrušit nebo upravit řadu změn v soudnictví, kvůli kterým Evropská unie blokuje Polsku 35 miliard eur z postpandemického plánu obnovy. Právě uvolnění těchto peněz si dal za prvořadý úkol Donald Tusk, jenž se má stát novým premiérem.

Nový kabinet nastoupí nejdřív v půlce prosince. Peníze polská ekonomika potřebuje rychle a Tusk jejich rychlé uvolnění slibuje. Dokonce se čeká, že si to Tusk, který pět let vedl Evropskou radu, začne předjednávat už tento týden, kdy jede do Bruselu. Aby země dosáhla na peníze, musí však vyřešit řadu problémů, které jsou navíc spolu provázané.

