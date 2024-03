Americká moderátorka a podnikatelka Oprah Winfreyová patřila v zemi dlouho mezi přední tváře trhu s hubnutím. Roky veřejně mluvila o svém boji s nadváhou a posledních osm let byla ve vedení společnosti Weight Watchers, která poskytuje služby spojené s udržováním váhy. Minulý týden oznámila, že z firmy odchází. A to několik týdnů poté, co v rozhovoru přiznala, že aby si udržela hmotnost, bere lék na hubnutí. Její příklad ukazuje nový trend v tamním byznysu s hubnutím. Namísto diet a efektivního cvičení teď firmy nabízí rychlý přístup k lékům a posilování svalů.

Co se dočtete dál Jak Ozempic mění přístup Američanů k hubnutí.

Jak se tomu přizpůsobují místní posilovny a firmy zaměřené na diety a cvičení.