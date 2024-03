Hospodářské noviny již po devatenácté vyhlásily vítězky prestižní ankety TOP ženy Česka, tentokrát pro rok 2023.

Odborná porota rozhodla, že titul TOP podnikatelka získává zakladatelka přepravní a logistické společnosti Zásilkovna Simona Kijonková. TOP manažerkou se stala Michaela Franeková, která až do října řídila Unilever v Česku a na Slovensku a nyní působí, mimo jiné, v jedné z jeho celoevropských divizí. V kategorii TOP žena veřejné sféry uspěla děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková.

Projekt TOP ženy Česka si klade za cíl zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také upozorňovat na témata, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi.

„Každoročně již po devatenácté se zájmem a hrdostí sleduji, kolik inspirativních žen v podnikatelském, manažerském i neziskovém sektoru naše země má. Je mi ctí být patronkou jedinečného projektu Hospodářských novin TOP ženy Česka, který je o vzájemné podpoře, sebevědomí a ocenění žen v byznyse a veřejné sféře. Je také příležitostí, jak apelovat na vedení firem, politiky a společnost jako takovou,“ říká patronka projektu Michaela Bakala.

V kategorii TOP podnikatelka nenašla letos konkurenci Simona Kijonková, zakladatelka Packeta Group, mateřské společnosti Zásilkovny.

„Co odlišuje ocenění tento rok od těch předešlých, je asi to, že se podařilo dotáhnout největší deal, který udělala žena v rámci prodeje firmy v polistopadové historii. Jsem možná první, ale zároveň jsem si jistá, že po mně přijdou další a lepší. Současně bych ráda vzkázala všem ženám: pokud uvažujete o tom, že budete podnikat nebo že byste svou firmu prodaly, jděte do toho, nekoukejte doprava ani doleva,“ vzkázala Kijonková.

Svůj lehce nadpoloviční podíl v Packetě Kijonková společně s manželem prodali na konci minulého roku konsorciu nadnárodního fondu CVC společně s investiční skupinou Emma Capital Jiřího Šmejce (ten je zároveň výkonným ředitelem skupiny PPF) a rodinným fondem R2G Oldřicha Šlemra s podporou miliardářů z Avastu Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Cena celé transakce činila přibližně devět miliard korun.

Ocenění TOP manažerka si v letošním roce odnesla Michaela Franeková, generální manažerka divize potravin pro CEE a viceprezidentka divize dresinků pro Evropu v Unilever. Franeková dříve byla i generální ředitelkou Unilever pro Česko a Slovensko, tuto pozici ale vloni na podzim opustila a na její místo přišel Vojtěch Bukač.

„Více cestuju,“ odpovídá Franeková na otázku, jak se změnil její život po nástupu do nové funkce. „A práce se změnila i z hlediska inspirace. Baví mě vidět různé pohledy na věc, které nemusíte vidět, když sedíte v jedné zemi,“ dodává.

Nejlepší hodnocení poroty v rámci kategorie veřejná sféra pak získala Eva Lehečková, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta do funkce nastoupila v roce 2022, největší pracovní a možná i životní zkouškou se pro ni staly události z minulého prosince, kdy došlo k tragické smrti 14 studentů při střelbě v sídle fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze. „Jsme celkově unavení, ale už víme, že to zvládneme, začínáme řešit běžné provozní věci a to nám pomáhá,“ říká Lehečková.

Stejně jako v předchozích ročnících pracovala i letos na finálním žebříčku odborná porota složená z respektovaných osobností byznysu či veřejného života, mimo jiné například investorka Diana Rádl Rogerová, členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová, řídící partner McKinsey v Česku a na Slovensku Viktor Hanzlík či řídící partner Havel & Partners Jaroslav Havel.

„V ocenění TOP ženy Česka je cílem ukázat dobré příběhy a počiny roku, které mohou inspirovat. Zároveň vyzdvihujeme spolu s oceněnými důležitá aktuální společenská témata,“ říká šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

Podobně jako v uplynulých ročnících i letos rozšířily další dámy řady Síně slávy TOP Žen Česka. Uváděny jsou do ní ty, které se dříve staly vítězkami (či vyhrály opakovaně) anebo se dlouhodobě umisťovaly na předních příčkách. Po uvedení do síně slávy již v dalších ročnících nesoutěží. V každé z hlavních kategorií byla letos uvedena jedna žena: Za podnikatelky Radka Prokopová, spolumajitelka a výkonná ředitelka Alca Group, za manažerky Katarína Kohlmayer, členka představenstva a finanční ředitelka KKCG, a za veřejnou sféru soudkyně Evropského soudu pro lidská práva Kateřina Šimáčková.

Podrobnější představení výsledků 19. ročníku ankety TOP ženy Česka a rozhovory s vítězkami najdete v příloze Hospodářských novin a na webu HN.cz v pátek 22. března.