Globální dluhopisové trhy se nám v posledních měsících konečně po dlouhých letech vrátily do pomyslného normálu. Objem dluhopisů se záporným výnosem do doby splatnosti totiž spadl na nulu. V tomto okamžiku tudíž každý dluhopis, se kterým se na globálních finančních trzích obchoduje, nese větší či menší kladný výnos do doby splatnosti.

Dluhopis se záporným výnosem do doby splatnosti je takový dluhopis, jehož tržní cena je tak vysoká, že pokud ho investor nakoupí a bude ho držet až do jeho splatnosti, tak s jistotou realizuje větší či menší ztrátu. Investor ale může tento dluhopis prodat dříve za cenu vyšší, než za jakou jej koupil. Tyto dluhopisy se tak v minulých letech staly nástrojem čisté spekulace na pokračování dalšího a nikdy nekončícího cenového růstu.

Mezi hlavní příklady dluhopisů se záporným výnosem do doby splatnosti patřily zejména japonské a německé vládní dluhopisy. Navíc v minulých letech také platilo, že v určitých okamžicích nesly záporné výnosy do doby splatnosti také korporátní dluhopisy, což je samozřejmě oproti vládním dluhopisům o jeden stupeň rizikovější třída aktiv. Tento fenomén se přitom nevyhnul ani českým vládním dluhopisům, které zažily záporné výnosy do doby splatnosti zejména v letech 2015 až 2017.

Historického maxima přitom bylo dosaženo 11. prosince 2020, kdy globální objem dluhopisů se záporným výnosem do doby splatnosti činil bezprecedentních 18,4 bilionu dolarů. To byla mimochodem na relativní bázi přibližně čtvrtina všech dluhopisů obchodovaných na globálních finančních trzích.

Nebál bych se proto označit roky 2016 až 2021 za období dluhopisové bubliny. Zejména v průběhu roku 2022 však tato bublina splaskla společně s tím, jak klíčové centrální banky v čele s americkým Fedem zahájily cyklus velice strmého růstu základních úrokových sazeb, aby se tak vypořádaly s rekordní inflací.