Během léta by mohla ukrajinská armáda mít zhruba stejně dělostřelecké munice jako Rusko. Díky tomu by se mohla situace na frontě začít otáčet. V rozhovoru pro HN to řekl ukrajinský vojenský analytik Myhajlo Samus.

K optimistickému výhledu jej vede, že k pravidelným dodávkám dělostřelecké munice ukrajinské armádě z EU přibudou během příštích dvou týdnů první zásilky z takzvané české muniční iniciativy. Nejspíš během léta bude Ukrajina také moci využít darované letouny F-16 a posílí jimi hlavně svoji protiraketovou obranu, také dostane víc raket ATACMS z amerického balíku. Právě díky tomu se na frontě podle Samuse vytváří nová situace.

