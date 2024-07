Slibnou alternativu ke konvenčním palivům představují ta syntetická, jež kombinují vodík z obnovitelných zdrojů a zachycený oxid uhličitý. Jsou cenná zejména v letectví a lodní dopravě, protože se snadno přepravují a skladují. Protože mají tekutou formu, bez problémů se integrují do stávající infrastruktury postavené na ropě a plynu.

Vládní politiky podporují vývoj syntetických paliv stále více s cílem výrazně snížit emise uhlíku. První hráči v odvětví e-paliv, tedy paliv založených na elektřině, již vytvářejí strategická partnerství, aby využili výhod vznikajícího trhu.

Společnosti jako Air Products and Chemicals Inc., Air Liquide S.A. a Linde PLC mohutně rozšiřují výrobní kapacity vodíku a zaměřují se také na trhy s čpavkem pro lodní dopravu. Letecké podniky jako Norwegian, Etihad a AirFrance-KLM investují do výroby e-paliv, zatímco lodní firmy v čele s Maersk investují do čpavkových a metanolových plavidel. KLM již v roce 2021 uskutečnila svůj první komerční let na palivo z udržitelných zdrojů. Výrobci automobilů zaujímají odlišné přístupy – Volkswagen se zaměřuje na elektrifikaci, zatímco Porsche se zajímá o e-paliva.

Investice do čistého vodíku, zachycování a ukládání uhlíku se každopádně strmě zvyšují, byť stále nejsou dostatečné pro samostatné životaschopné odvětví. Vstupní náklady jsou totiž tak vysoké, že samotný soukromý kapitál nadvládu e-paliv zatím nezajistí.

A jak si stojí v novém odvětví Česko? V porovnání například s Německem poněkud vlažně. Je pravda, že loďařství ani letecký průmysl nedominují tuzemské ekonomice. Na druhou stranu má země stále robustní strukturu chemického, resp. petrochemického průmyslu a energetiky. Ta se však spontánně do nového globálního odvětví zásadními investicemi nezapojí.

Uvidíme, zda se u nás nestane tahounem e-paliv tradiční automobilový průmysl. Aspoň v tomto ohledu už česká vláda kroky podnikla, když v EU podpořila výrobu spalovacích motorů na syntetická paliva po roce 2035.