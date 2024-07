Tento rok v listopadu nás čeká výročí 35 let od tzv. sametové revoluce. Jeden z jejích hlavních motivů, ne-li dokonce ten nejdůležitější, byl motiv ekonomický, konkrétně ekonomická a technologická propast mezi socialismem a kapitalismem, nespokojenost s výší osobní spotřeby, její rozmanitostí a celkově stagnující životní úrovní obyvatelstva. Proto je legitimní se ptát, jak si naše tržní ekonomika za tuto již poměrně dlouhou dobu vedla.

Pro připomenutí, 35 let je pouze o necelých sedm let méně, než měli k dispozici komunisté, a o 15 let více, než měla k dispozici tzv. první republika. V tomto světle se tedy i výmluvy na „minulý režim“ v téměř jakémkoli ohledu jeví jako čím dál absurdnější.

