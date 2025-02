Výsledková sezona za oceánem je v plném proudu. Investoři jsou v očekávání, zdali jimi sledované společnosti vykážou lepší než odhadované kvartální výsledky, či navýší (například i v souvislosti s expozicí na umělou inteligenci) svůj výhled na další rok či roky. Překonání tržních konsenzů pak může sloužit jako živá voda na v některých případech již velmi nabobtnalé ceny akcií. Naopak slabší výsledky mohou poslat akcie výrazně níže. Není čemu se divit, investoři jsou v poslední době namlsaní růstem, a očekávání tak mohou být vysoká. Vždyť například index Nasdaq Composite, který je silně zaměřen na společnosti v sektoru informačních technologií, posílil v roce 2024 o více než 28 procent.

Podobného zhodnocení by investor dosáhl, kdyby investoval do košíku společností na pražské burze. Index PX za minulý rok zpevnil o více než 24 procent. To vůbec není špatné vysvědčení, vzhledem k tomu, že index obsahuje společnosti, které mohou být v dnešní technologické době vnímány mnoha investory jako přinejmenším nudné.

Investor by se však tímto neměl nechat zmást a měl by jít pod povrch. Co tím myslím? Měl by jít k hospodářským výsledkům. Z dlouhodobého hlediska by měl totiž vývoj ceny akcie vždy korelovat s vývojem hospodaření firmy. Jako první ze společností na hlavním trhu pražské burzy odstartovala výsledkovou sezonu Moneta Money Bank. Poslední čtvrtletí loňského roku se jí zadařilo a management dokonce přistoupil ke zlepšení výhledu na následující roky. Silnými výsledky pak navázala i Komerční banka, pro kterou byl poslední kvartál minulého roku v některých ohledech historický. Management očekává, že rok 2025 bude z pohledu hospodaření ještě lepší.

Navážou ostatní stálice pražské burzy na své finanční kolegy dobrými výsledky? A má tak pražská burza nakročeno k dalšímu silnému roku? Není to vyloučeno. Zvlášť když oproti minulému roku získala novou posilu, plzeňského výrobce turbín Doosan Škoda Power.