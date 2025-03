Moje otázky mu byly nepříjemné, nakonec přece odpověděl. „Považujeme Viktora Orbána za spojence, i když víme o problémech, které jsou s tím spojené,“ sdělil mi tehdejší zaměstnanec aparátu pravicové strany Likud, nyní velvyslanec v Singapuru.

Psal se březen 2019, my seděli v prosluněné izraelské kavárně a Eli Hazan se mi co nejdiplomatičtěji snažil vysvětlit, proč se jeho stranický šéf Benjamin „Bibi“ Netanjahu nezastal George Sorose, investora a filantropa maďarsko-židovského původu. Toho si Orbánova antiliberální strana Fidesz zvolila za boxovací pytel, za ikonického nepřítele, a to i na propagandistických billboardech, při jejichž výrobě (nejen) podle maďarských židovských organizací oprášila antisemitské předsudky.

