Naše země se blíží k dalšímu rozcestníku, kterým jsou parlamentní volby na podzim tohoto roku. Z třinácti vlád, které naší zemi od roku 1993 vládly, dosloužilo řádně jen sedm, šest skončilo předčasně. A pokud se člověk podívá, co se děje v Maďarsku a na Slovensku – potažmo v USA –, je vidět, že žádná země není v bezpečí, pokud jde o dlouhodobé směřování.

Nejen my, to celý západní svět je na rozcestí. Kormidlovat v této době je extrémně složité, a co se bude dít v následující době, je extrémně důležité pro budoucnost nejen naší země, ale i Evropy a celého světa. Pokud se západní svět rozhádá a rozštěpí, povedlo se Rusku možná víc, než si slibovalo od napadení Ukrajiny.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké máme historické zkušenosti s předčasnými konci vlád.

Proč je důležité mít společnou diskusní platformu.

Jaké důsledky může mít rozdělení společnosti pro budoucnost Západu.