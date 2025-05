Když vidím, jak se investuje do start-upů v USA nebo Izraeli, tak je mi Evropy líto. Proč se tak bojíme riskovat a dlouhodobě investovat do technologických inovací? Zatímco v USA se vydělané peníze přirozeně vrací do startupového ekosystému...

