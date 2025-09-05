Jmenování členů bankovní rady ČNB. Jedna z mála pravomocí, kterou již od rozpadu Československa nadále třímá v rukou prezident republiky. Ten určuje, jakých sedm radních centrální banky bude udávat směr ve dvou zásadních oblastech.
V rámci měnové politiky stanovují klíčové úrokové sazby, intervenují v případě potřeby na devizovém trhu a od roku 2021 mohou též nakupovat dluhopisy delších splatností (tzv. kvantitativní uvolňování). Druhou oblastí je udržování finanční stability, s níž je svázána makroobezřetnostní politika, dohled a regulace. Prakticky se jedná například o určení, kolik peněžních prostředků musím mít k dispozici, jestliže si chci vzít hypotéku, nebo jak robustní by měl být kapitál obchodních bank.
Co se dočtete dál
- Jaké riziko představuje koncentrace jmenovací pravomoci v rukou prezidenta.
- Jaké historické spory ovlivnily systém jmenování členů ČNB.
- Jak by mohla vypadat implementace ústavní změny a její politické dopady.
