Americká centrální banka plánuje ve středu po téměř roční pauze opět zahájit snižování úrokových sazeb. Zatímco ještě před několika týdny byla diskuse o tom, jestli vůbec, v posledních chvílích před zasedáním není vyloučeno ani dvojnásobné tempo snižování. Ostatně stejným krokem zahájil cyklus snižování sazeb Fed na zasedání i před rokem.
Zatímco například Česká národní banka a ECB sazby v posledních měsících drží beze změny a vypadá to, že to ještě nějakou dobu potrvá, Fed se chystá jít s nimi po dlouhé pauze dolů. Proč? Zejména kvůli obavám ze zhoršující se ekonomické situace. Americká centrální banka neřeší pouze cenovou stabilitu, ale snaží se svých cílů dosáhnout i v oblasti zaměstnanosti. A právě rostoucí množství slabších ukazatelů z trhu práce začíná podle některých představitelů Fedu převažovat nad hrozbou zvýšené inflace.
Akcie jsou dražší než v éře dotcom bubliny. Ekonomové varují, že investoři podceňují jednu důležitou věc
Přestože se snížení sazeb může zdát na první pohled logické, existují i důvody pro opatrnější přístup. Míra nezaměstnanosti podle posledních údajů vzrostla na 4,3 procenta. Při pohledu do historie jde ale o úroveň relativně hluboko pod historickým průměrem a stále velmi blízko dlouhodobých minim. Inflace naproti tomu již brzy uzavře pátý rok v řadě, kdy ani v jednom měsíci neklesla pod vytyčenou hranici dvě procenta. A zatímco nezaměstnanost by podle odhadů analytiků (dle agentury Bloomberg) již neměla v následujících letech výrazněji růst, u inflace očekávají i v dalších letech její setrvalé překonávání dvouprocentního cíle.
V řadě ohledů se jeví preference zaměstnanosti před inflací jako jednoduché rozhodnutí, vzhledem k ničivým dopadům nezaměstnanosti na životy jednotlivců. Americká centrální banka tak i kvůli tomu čelí rostoucímu politickému tlaku na snižování sazeb. Dopady setrvale vysoké inflace jsou ale neméně závažné, byť na první pohled ne nutně tak viditelné. Fed proto bude muset případná snížení sazeb komunikovat s maximální opatrností, aby nepřiléval olej do ohně inflačních očekávání a zároveň nezavdal příčinu ke spekulacím o jeho nezávislosti. To by v opačném případě mohlo jakýkoliv další boj s inflací udělat o to nákladnějším.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist