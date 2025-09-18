Moderní medicína umožňuje lidem jít tak trochu proti vlastní genetice a změnit to, jak vypadají. Jedinou konstantou dlouho zůstávala výška, i to se ale mění. V některých zemích roste popularita desítky let využívané a velmi bolestivé operace, která slouží k napravení vrozených vad nebo následků úrazů končetin. Lidé ji podstupují čistě z estetických důvodů i přes vysokou cenu, časovou náročnost a řadu zdravotních rizik, která musí podstoupit. Odborníci nyní před zákrokem, během kterého se můžou prodloužit nohy o několik centimetrů, vydávají varování.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak operace prodloužení nohou probíhá.
  • Kde je možné ji podstoupit a za kolik.
  • A proč před ní odborníci varují.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.