Moderní medicína umožňuje lidem jít tak trochu proti vlastní genetice a změnit to, jak vypadají. Jedinou konstantou dlouho zůstávala výška, i to se ale mění. V některých zemích roste popularita desítky let využívané a velmi bolestivé operace, která slouží k napravení vrozených vad nebo následků úrazů končetin. Lidé ji podstupují čistě z estetických důvodů i přes vysokou cenu, časovou náročnost a řadu zdravotních rizik, která musí podstoupit. Odborníci nyní před zákrokem, během kterého se můžou prodloužit nohy o několik centimetrů, vydávají varování.
Co se dočtete dál
- Jak operace prodloužení nohou probíhá.
- Kde je možné ji podstoupit a za kolik.
- A proč před ní odborníci varují.
