Americká centrální banka po devítiměsíční pauze snížila úrokové sazby. Šéf Fedu Jerome Powell to označil za risk management neboli preventivní krok. Poslední data z amerického trhu totiž nebyla příliš dobrá a naznačovala jeho zhoršující se kondici. Uvolnění měnové politiky přichází v době, kdy je Fed pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který požaduje rychlý pokles nákladů na půjčky. Zdá se, že by mu americká centrální banka mohla na první pohled udělat radost. Má to ale jeden zádrhel.
Co se dočtete dál
- Proč kroky centrální banky nemusí Trumpa nutně potěšit.
- Jaký je výhled na další snižování úrokových sazeb.
- Jak to může ovlivnit americké akcie.
