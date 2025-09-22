Cestující na letištích v Berlíně a Bruselu o víkendu pociťovali dopady pátečního kybernetického útoku, který zasáhl odbavovací systémy na několika evropských letištích. Výpadek systémů měls za následek zpoždění a zrušení řady letů. Bruselské letiště kvůli přetrvávajícím problémům s odbavováním zruší i polovinu pondělních odletů, píše Reuters.
Zatímco odletové tabule na londýnském letišti Heathrow a letišti Berlín-Braniborsko v neděli vykazovaly známky plynulejšího provozu, bruselské letiště stále čelilo značným problémům. Jeho mluvčí uvedla, že bylo zrušeno 45 odletů a 30 příletů, což je více než dvojnásobek oproti sobotě, kdy bylo zrušeno 25 odletů a 13 příletů. „Letiště Brusel požádalo letecké společnosti, aby v pondělí zrušily polovinu z 276 plánovaných odletů, aby se předešlo dlouhým frontám a rušením letů na poslední chvíli,“ uvedla mluvčí letiště.
